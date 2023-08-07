В Петербурге таксист наехал на ногу 8-летнего мальчика

Накануне поздним вечером около 23 часов 05 минут возле дома 36 по улице Рубинштейна 37-летний водитель автомобиля-такси марки «EXEED», гражданин одного из среднеазиатских государств, остановился для высадки пассажиров, а после высадки совершил наезд на ногу 8-летнего мальчика, прибывшего с родителями в турпоездку.

В результате ДТП ребенок был госпитализирован и после оказания медпомощи отпущен.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются все детали происшествия.