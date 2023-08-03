ента новостей

17:04
«Единая Россия» организовала профориентационный тур на предприятие авиапрома для подростков Невского района
17:02
Молодежь Петербурга почтит память краснофлотца
16:42
В Петербурге вручили награды Министерства спорта России
16:39
В Петербурге новые комплексы фотовидеофиксации появятся на 20 перекрестках
16:36
На Витебском вокзале торжественно проводили контрактников на военную службу
16:32
В Ленобласти обновили дорогу на Шапки
16:12
В России стали выдавать электронные визы иностранцам
16:10
В Петербурге раскрыли кражу наград за участие в Великой Отечественной Войне
14:50
В Мариинском дворце обсудили вопросы развития городской сферы общепита
14:48
Выставка Ирины и Юрия Грецких «Вокруг нас»
14:28
В районе развязки с Приморским шоссе полностью перекроют внутреннее кольцо КАД
12:41
В Петербурге задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку
11:40
В Петербурге аферисты списали со счета пенсионера около 6 млн рублей
11:26
В Калининском районе задержали подогреваемого в грабеже
10:54
В Петербурге задержали троих подозреваемых в интернет-мошенничестве
10:50
На КАД дорожные службы оперативно устранили последствия крупного ДТП
22:40
Непомнящий, Витюгов, Дубов и Свидлер выиграли первые партии второго раунда Кубка мира – 2023 по шахматам, Нестеров сыграл вничью с Анишем Гири
22:12
На женском Кубке мира по шахматам в Баку выиграли первые партии в своих матчах россиянки Полина Шувалова, Ольга Баделько и Алина Бивол, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь довольствовалась ничьей
17:30
Николай Прохоркин снова покинул СКА: в 2019 году этот хоккеист уже прощался с петербургским клубом, отправляясь в «Лос-Анджелес Кингз»
16:42
На КАД фура влетела в отбойник, есть пострадавшие
14:48
В Петербурге прошли мероприятия, посвященные Дню ВДВ
13:37
В Янино в массовом ДТП пострадал водитель «КИА»
13:33
На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка
13:27
В Тосно задержали стрелка из пневматики в бытовом конфликте
12:56
В Ленобласти мужчина устроил стрельбу на острове Большой Зеленец
11:16
В Ленобласти полицейские проводят миграционный рейд
10:27
Первый концерт уникального мультимедийного проекта «Вдохновлены победами России»
10:15
В Приморском районе задержали развратника, который приставал в лифте к 5-летней девочке
10:08
Самый сильный дождь за десятилетие унес жизни 11 человек в Пекине
22:11
СШФ СПб удивила, а на Кубке мира в Баку россиянин Арсений Нестеров с большим трудом прошёл во второй тур, где его поджидает Аниш Гири
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге раскрыли кражу наград за участие в Великой Отечественной Войне

В Петербурге раскрыли кражу наград за участие в Великой Отечественной Войне

0
51
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
Telegram
Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу наград за участие в Великой Отечественной Войне

В минувший вторник к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 55-летняя петербурженка с заявлением о том, что малознакомый ей гражданин в промежутке между 29 июля и 1 августа похитил из квартиры дома 9 по проспекту Художников награды за участие в Великой Отечественной Войне. 21 одну награду, в том числе, 2 ордена Красной Звезды, ранее принадлежавшие умершему родственнику.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (незаконное приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).
В тот же день около 21 часа 40 минут сотрудниками уголовного розыска по горячим следам возле дома 2 по улице Есенина по подозрению в совершении данного преступления задержан 42-летний неработающий ранее неоднократно судимый гражданин.
Местонахождение похищенного устанавливается.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-05-2023, 12:23
В Купчино в парадной дома ограбили пенсионера
16-09-2022, 10:47
В Петербурге задержан автоугонщик, ранее судимый гражданин одной из сопредельных республик
19-03-2023, 11:13
В Петербурге задержан мкжчина ошрабивший продуктовый магазин
24-11-2022, 15:50
Полицейскими задержан мужчина, ограбивший женщину в Рощино
31-03-2023, 12:30
В Петербурге задержали подозреваемого в уличном грабеже
5-02-2023, 15:47
В Петербурге задержан ранее судимый гражданин за мошенничество в отношении пенсионерки

Происшествия на дорогах

0
71
Сегодня, 10:50
На КАД дорожные службы оперативно устранили последствия крупного ДТП
0
123
Вчера, 16:42
На КАД фура влетела в отбойник, есть пострадавшие
0
121
Вчера, 13:37
В Янино в массовом ДТП пострадал водитель «КИА»
0
131
Вчера, 13:33
На КАД столкнулись две «Газели». Погибла 20-летняя пассажирка
Наверх