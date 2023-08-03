В Петербурге раскрыли кражу наград за участие в Великой Отечественной Войне

В минувший вторник к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 55-летняя петербурженка с заявлением о том, что малознакомый ей гражданин в промежутке между 29 июля и 1 августа похитил из квартиры дома 9 по проспекту Художников награды за участие в Великой Отечественной Войне. 21 одну награду, в том числе, 2 ордена Красной Звезды, ранее принадлежавшие умершему родственнику.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 324 УК РФ (незаконное приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград).

В тот же день около 21 часа 40 минут сотрудниками уголовного розыска по горячим следам возле дома 2 по улице Есенина по подозрению в совершении данного преступления задержан 42-летний неработающий ранее неоднократно судимый гражданин.

Местонахождение похищенного устанавливается.