В Ленобласти задержали стрелявшего в воздух из «Геленвагена»

В минувшую субботу вечером около 20 часов 45 минут к полицейским поступило сообщение о том, что возле дома 4 по улице Зеленая в деревне Лупполово Всеволожского района Ленинградской области, из автомобиля «Мерседес Геленваген G500», стреляли в воздух.

Автомобиль уехал в сторону Староприозерского шоссе.

Полицией было установлено, что «Мерседес» зарегистрирован на фирму, принадлежащую 39-летнему петербуржцу.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

30 июля около 12 часов 00 минут возле дома 7/2 по улице Молодцова в города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области сотрудниками полиции задержали бизнесмена, изъяв у него травматический пистолет.

Стрелка задержали на основании статьи 91 УПК РФ.