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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали стрелявшего в воздух из «Геленвагена»

В Ленобласти задержали стрелявшего в воздух из «Геленвагена»

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе Ленобласти задержан стрелок

В минувшую субботу вечером около 20 часов 45 минут к полицейским поступило сообщение о том, что возле дома 4 по улице Зеленая в деревне Лупполово Всеволожского района Ленинградской области, из автомобиля «Мерседес Геленваген G500», стреляли в воздух.
Автомобиль уехал в сторону Староприозерского шоссе.
Полицией было установлено, что «Мерседес» зарегистрирован на фирму, принадлежащую 39-летнему петербуржцу.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
30 июля около 12 часов 00 минут возле дома 7/2 по улице Молодцова в города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области сотрудниками полиции задержали бизнесмена, изъяв у него травматический пистолет.
Стрелка задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район стрельба травматика
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