В Ленобласти на мотоцикле разбились двое граждан Молдовы

В минувшую субботу около 21 часа 10 минут на 2-ом километре "Курковицы - Глумицы" в деревне Холоповицы, Волосовского района Ленинградской области 18-летний гражданин Молдовы не справился с управлением мотоцикла FH 250-9D, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате произошедшего ДТП погибли водитель и его 30-летний пассажир, тоже гражданин Молдовы.

Известно, что у водителя прав на управление мотоциклом не было. Как выяснилось, байк принадлежит 32-летней гражданке Молдовы.

Обстоятельства ДТП уточняются.