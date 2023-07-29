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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти микроавтобус с детьми столкнулся с большегрузом. Трое детей госпитализировали

В Ленобласти микроавтобус с детьми столкнулся с большегрузом. Трое детей госпитализировали

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Опубликовал: Питерец
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В Приозерском районе Ленинградской области микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком. На детей осыпалось стекло

Сегодня около 11 часов 20 минут в экстренные службы Приозерского района Ленинградской обалсти поступило сообщение о ДТП на 135 километре трассы "Сортавала". Недалеко от поворота на садоводство "Лопостное" столкнулись грузовик и частный микроавтобус "ГАЗель" с пассажирами. В микроавтобусе ехали трое взрослых и шестеро детей.

В полиции сообщили, что водитель "ГАЗели", совершал обгон гружёного щебнем грузовика, но не рассчитал необходимое для манёвра расстояние и задел большегруз. У микроавтобуса лопнули стекла. Осыпавшееся стекло зацепило детей.

В результате ДТП пострадали шестеро детей из "ГАЗели". Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Обстоятельства дорожного происшествия устанавливаются.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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