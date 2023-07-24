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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе дебошир избил управляющего ресторана

В Калининском районе дебошир избил управляющего ресторана

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Опубликовал: Anton78
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В отношении дебошира, нокаутировавшего управляющего ресторана в Калининском районе, возбуждено уголовное дело

Поздним вечером в минувшую субботу около 22 часов 35 минут к полицейским Калининского района Петербурга позвонил очевидец и сообщил, что в ресторане, расположенном в доме 61А по проспекту Просвещения, посетитель ударил управляющего, и тот находится без сознания.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции установлено, что 39-летний дебошир в ходе внезапно возникшего конфликта ударил кулаком в лицо 60-летнего управляющего, после чего тот упал, ударился головой об пол и потерял сознание. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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