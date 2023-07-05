В Петербурге ищут гостя - разбойника со Стрельбищенской

Накануне ранним утром около 05 часов 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 38-летняя петербурженка. Она сообщила, что около 03 часов 15 минут ее 38-летний знакомый, ранее неоднократно судимый, у нее в гостях в квартире дома 14 по Стрельбищенской улице, применив физическую силу, связал ее поясом от кимоно и угрожая ножом, с помощью ее мобильного телефона перевел на свой счет 203 000 рублей, после чего с этим ее мобильным телефоном и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия направленные на скорейшее задержание злоумышленника.