В Петербурге задержан 17-летний подросток, подозреваемый в разбое

Накануне днем около 14 часов 00 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 45-летнего очевидца о том, что возле дома 28 по улице Тамбасова неизвестный забрал закладку наркотических средств, а когда заявитель увидел это, направил в его сторону предмет, похожий на пистолет.

В результате выезда полицейскими установлено, что напротив 1-ой парадной по указанному адресу двое неизвестных, применив газовый пистолет в отношении заявителя и его 16-летнего сына, пытались отобрать у них 3000 долларов США, кроме того, в процессе драки, заявитель обнаружил отсутствие принадлежащего ему сотового телефона «Хонор Х8».

В этот же день около 14 часов 20 минут нарядом патрульно-постовой службы по подозрению в совершении указанного преступления задержан 17-летний ученик 10 класса, со слов которого на месте происшествия он находился вместе со своим 16-летним другом.

Проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой).

Один из злоумышленников задержан на основании ст.91. УПК РФ.