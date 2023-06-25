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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе миганта подозревают в изнасиловании 14-летней девочки

В Невском районе миганта подозревают в изнасиловании 14-летней девочки

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Опубликовал: Anton78
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Молодой мигрант пытался изнасиловать малолетку в Веселом Поселке

В минувшую пятницу в Детскую больницу №5 имени Филатова обратилась с воспалением влагалища 14-летняя жительница Невского района Петербурга. После оказания медицинской помощи девочку отпустили домой.

Как выяснилось, две недели назад малознакомый, с которым она познакомилась в интернете, попытался ее изнасиловать.

Вчера вечером возле дома 24 по Дальневосточному проспекту сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний гражданин Киргизии, неработающий, на территории России проживающий без регистрации в съемной квартире. В квартире указанного дома мигрант совершил развратные действия в отношении девочки.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Невский район насильник мигранты
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