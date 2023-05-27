Накануне вечером около 17 часов 30 минут на расстоянии 1,7 км от дома 42 по улице Суворова города Приозерск Ленинградской области 15-летний ученик 9 класса, управляя пит-байком «BSE» и не имея водительского удостоверения, двигаясь по лесной дороге, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В Ленобласти 15-летний школьник на пит-байком «BSE» влетел в дерево
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Freepik
Полиция Приозерского района Ленобласти устанавливает обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего мотокроссмена
Накануне вечером около 17 часов 30 минут на расстоянии 1,7 км от дома 42 по улице Суворова города Приозерск Ленинградской области 15-летний ученик 9 класса, управляя пит-байком «BSE» и не имея водительского удостоверения, двигаясь по лесной дороге, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево.
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