В Ленобласти 15-летняя девочка лишилась руки в ДТП с питбайком

Сегодня ночью около 00 часов 30 минут на 125-м километре автотрассы "Кола", возле деревни Иссад, Волховского района Ленинградской области 16-летний молодой человек на питбайке "BSE" съехал на обочину и по неустановленной причине совершил наезд на силовое ограждение с последующим съездом в правый по ходу движения кювет. Юноша с переломами ребер и ноги доставили в больницу. Его 15-летнюю пассажирку поместили в реанимацию.

По предварительным данным, в результате удара у нее произошла травматическая ампутация руки, также у девушки диагностирован перелом. В состоянии шока она была доставлена в реанимацию.

По предварительной информации, подростки возвращались в город Волхов с дискотеки в Сясьстрое. Мотоциклист ехал в шлеме, девушка - без него.

В пресс-службе СК Ленобласти сообщили, что угрозы жизни детей нет. Проверку по факту произошедшего проводит следственный отдел СК Волхова. Выясняется, как подростки оказались на федеральной трассе.