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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ребенку выстрелили в живот из пневматики

В Ленобласти ребенку выстрелили в живот из пневматики

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Опубликовал: Anton78
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В поселке Виллози в Ломоносовском районе Ленобласти 6-летнюю девочку ранили в живот из пневматического ружья

Накануне вечером около 20 часов в Детскую больницу № 2  из поселка Вилози, Ломоносовского района Ленинградской области была доставлена 6-летняя девочка в тяжелом состоянии, с повреждением печени и правой почки, внутрибрюшным кровотечением, в тяжелом состоянии. Малышку поместили в реанимацию.

Отец ребенка рассказал полицейским о том, что на участке на Дачной улице он показал местным детям свое пневматическое ружье, которое нашел в сарае. Воспользовавшись его невнимательностью, один из детей произвел выстрел из ружья в сторону металлической бочки в тот момент, когда мимо проходила девочка. Пуля попала ей в живот.

По факту случившегося проводится проверка.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район пневматика дети
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