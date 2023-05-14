В Ленобласти ребенку выстрелили в живот из пневматики

Накануне вечером около 20 часов в Детскую больницу № 2 из поселка Вилози, Ломоносовского района Ленинградской области была доставлена 6-летняя девочка в тяжелом состоянии, с повреждением печени и правой почки, внутрибрюшным кровотечением, в тяжелом состоянии. Малышку поместили в реанимацию.

Отец ребенка рассказал полицейским о том, что на участке на Дачной улице он показал местным детям свое пневматическое ружье, которое нашел в сарае. Воспользовавшись его невнимательностью, один из детей произвел выстрел из ружья в сторону металлической бочки в тот момент, когда мимо проходила девочка. Пуля попала ей в живот.

По факту случившегося проводится проверка.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит.