На севере Петербурга обнаружен труп инвалида по зрению с ножевым ранением

Вчера в квартире дома 6/6 на улице Курчатова, в Выборгском районе Петербурга был обнаружен труп 67-летнего мужчины с порезом на шее. Тело на полу в крови обнаружила его жена, ухаживающая за инвалидом, имевшим 92 процента потери зрения.

С ее слов, ее муж-инвалид из квартиры не выходил два года, злоупотреблял спиртными напитками, поэтому вместе они не проживали. Женщина приходила за ним ухаживать. Последний раз была в минувший понедельник, супруг суицидальных мыслей не высказывал.

6 июня около 12 часов она пришла в квартиру и увидела супруга лежащим на полу в крови, не дышащего, на кровати лежал нож.

Из квартиры изъят нож, следы пальцев рук, телефон, а также вырез от пододеяльника с ножевыми дырками и кровью.

Тело направлено с морг для установления причины смерти. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.