Годовалый ребёнок умер в Лодейном Поле из-за кусочка моркови

В минувшую субботу вечером около 20 часов врачи Лодейнопольской межрайонной больницы констатировали смерть годовалого ребенка, доставленного к скорой, которую вызвала своему внуку 42-летняя местная жительница.

Днём родители попросили посидеть с малышом 42-летнюю женщину: её дочь поехала делать татуировку, а зять отправился на СТО ремонтировать машину. Мальчик не хотел засыпать и приполз на кухню, где бабушка готовила суп. Чтобы ребёнок не капризничал, она дала ему кусочек нарезанной морковки.

Мальчик подавился, попытки его спасти были безуспешными: женщина пыталась трясти его вниз головой и вытащить морковь пальцами. Скорая тоже не смогла ничего сделать — в местную больницу его привезли в состоянии клинической смерти, 30 минут врачи проводили реанимацию, но в итоге им пришлось констатировать трагедию.

В больницу приехали полицейские и доставили женщину в районный отдел Следтвенного комитета Ленинградской области, где в ночь на 4 июня возбудили уголовное дело по первой части статьи 109 УК – "Причинение смерти по неосторожности".

Виновницу случившегося отпустили под подписку о невыезде.