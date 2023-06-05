В поселке Будогощь полностью сгорела "Audi Q7"

Сегодня ночью около 01 часа 45 минут в экстренные службы Киришского района Ленинградской области поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Школьной в поселке Будогощь.

Полностью выгорел автомобиль "Audi Q7".

На месте работали дежурные смены 58-й и 59-й пожарно-спасательных частей, всего было задействовано 8 человек и 2 единицы техники. Пожар потушили около 02 часов 15 минут.

Что именно привело к возгоранию, в настоящий момент выясняет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Киришского района.