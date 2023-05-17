В Ленобласти на трассе «Сортавала» тушили «BMW»

Сегодня около 11 часов 15 минут в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на Новоприозерском шоссе возле съезда к деревне Скотное. На место прибыли сотрудники дежурной смены 100-й пожарной части и пожарно-спасательная служба Агалатово, работали 12 человек, было задействовано 3 единицы спецтехники.

По данным полиции, загорелся автомобиль марки BMW. Пламя уничтожило автомашину по всей площади. Никто не пострадал.

Пожар был ликвидирован около 11 часов 45 минут. Что привело к возгоранию, устанавливает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.