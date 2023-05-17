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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе «Сортавала» тушили «BMW»

В Ленобласти на трассе «Сортавала» тушили «BMW»

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32
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Во Всеволожском районе Ленобласти на трассе «Сортавала» полыхающую BMW тушили 12 человек

Сегодня около 11 часов 15 минут в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на Новоприозерском шоссе возле съезда к деревне Скотное. На место прибыли сотрудники дежурной смены 100-й пожарной части и пожарно-спасательная служба Агалатово, работали 12 человек, было задействовано 3 единицы спецтехники.

По данным полиции, загорелся автомобиль марки BMW. Пламя уничтожило автомашину по всей площади. Никто не пострадал.

Пожар был ликвидирован около 11 часов 45 минут. Что привело к возгоранию, устанавливает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского района.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть пожар автомобиль Всеволожский район
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