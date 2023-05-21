В Петербурге пенсионерка обнаружила пропажу со своего счета 8,5 млн рублей

Вчера днем около 15 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 76-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в отделении банка, расположенного в доме 43/49 по проспекту Славы, при оформлении доверенности на свою дочь, она обнаружила отсутствие денежных средств на счете.

Установлено, что, денежные средства были выданы в 2019 году по доверенности на имя неизвестной гражданки, которую заявительница не знает. Сумма ущерба составила 8 500 000 рублей.

Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.