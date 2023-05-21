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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка обнаружила пропажу со своего счета 8,5 млн рублей

В Петербурге пенсионерка обнаружила пропажу со своего счета 8,5 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полиция ищет мошенников, похитивших средства со счета пенсионерки

Вчера днем около 15 часов 55 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась 76-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в отделении банка, расположенного в доме 43/49 по проспекту Славы, при оформлении доверенности на свою дочь, она обнаружила отсутствие денежных средств на счете.
Установлено, что, денежные средства были выданы в 2019 году по доверенности на имя неизвестной гражданки, которую заявительница не знает. Сумма ущерба составила 8 500 000 рублей.
Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район кража пенсионеры
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