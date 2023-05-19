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Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Кола" грузовик протаранил две легковушки, одна из них машина ГИБДД

На трассе "Кола" грузовик протаранил две легковушки, одна из них машина ГИБДД

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9
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
В Кировском районе Ленобласти "КамАЗ" не справился с управлением при повороте и протаранил два легковых автомобиля

Сегодня днем около 15 часов 30 минут в экстренные службы поступила информация о ДТП на 47-м километре трассы Р-21 "Кола". Водитель грузового автомобиля "КамАЗ" при повороте столкнулся с двумя легковыми автомобиля и опрокинулся.

По предварительным данным полиции, участником ДТП стал КамАЗ, который протаранил автомобиль ГИБДД и другую легковушку недалеко от поселка Синявино, в Кировском районе Ленинградской области. Из грузовика высыпался щебень. На опубликованном фото видно, что КамАЗ опрокинулся на патрульную машину.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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