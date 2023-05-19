На трассе "Кола" грузовик протаранил две легковушки, одна из них машина ГИБДД

Сегодня днем около 15 часов 30 минут в экстренные службы поступила информация о ДТП на 47-м километре трассы Р-21 "Кола". Водитель грузового автомобиля "КамАЗ" при повороте столкнулся с двумя легковыми автомобиля и опрокинулся.

По предварительным данным полиции, участником ДТП стал КамАЗ, который протаранил автомобиль ГИБДД и другую легковушку недалеко от поселка Синявино, в Кировском районе Ленинградской области. Из грузовика высыпался щебень. На опубликованном фото видно, что КамАЗ опрокинулся на патрульную машину.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства ДТП устанавливаются.