В Ленобласти из офиса в промзоне «Горелово – север» вынесли два сейфа

Накануне ночью около 01 часа 50 минут двое неизвестных проникли в помещение организации в промзоне «Горелово – север»,в Ломоносовском районе Ленинградской области, взломали двери кабинетов генерального директора и директора отдела продаж, откуда похитили два сейфа.

В овраге, в 150 метрах от места происшествия, был обнаружен вскрытый сейф, который вынесли из кабинета коммерческого директора. Бизнесмен заявил, что в сейфе находились 4 500 000 рублей и ключи от автомобиля «Ниссан Патфайндер».

Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.