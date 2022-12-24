В Приморском районе оргабили салон связи «Билайн»

Вчера около полуночи было совершено разбойное нападение на салон связи «Билайн», расположенный в доме 9 по проспекту Испытателей. Двое неизвестных злоумышленников под угрозой пистолета похитили около 20 мобильных телефонов марки iPhone, выгребли из кассы около 100 000 рублей и отобрали личный iPhone у 23-летнего продавцв-консультанта.

С места происшествия полицейские изъяли записи видеонаблюдения. Установлено, что к преступлению причастен 19-летний гражданин Узбекистана. На него составлена ориентировка.

Уточняется размер ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.