В Петербурге задержали угонщика японских внедорожников

12 апреля к полицейским Невского района Петербурга обратился 33-летний автовладелец, сообщивший, что в ночь с 11 на 12 мая от дома 12 по проспекту Солидарности неизвестный пытался похитить его «Мицубиси-Аутлендер», отъехав при этом на 1 метр, но потерпев неудачу, скрылся.

13 апреля 36-летний гражданин сообщил полицейским, что в ночь с 12 на 13 апреля от дома 4 по улице Шотмана похищен его автомобиль «Митсубиси-Аутлендер».

Были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (попытка кражи и кража в особо крупном размере).

17 мая около 06 часов 30 минут оперативниками Главка совместно с коллегами из Невского района задержан 43-летний неработающий житель Кудрово.

Похищенный «Митсубиси-Аутлендер» с установленным на нем подложным госзнаком найден в гаражном массиве в поселке Отрадное Кировского района ЛО, ключ от гаража был изъят при обыске по месту жительства задержанного.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ