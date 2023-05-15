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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали разбойника - неудачника из Башкортостана

В Петербурге задержали разбойника - неудачника из Башкортостана

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Центрального района задержала разбойника - неудачника

Как сообщалось ранее, в минувшую субботу около 21 часа 40 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение о том, что в кафе на Разъезжей дом 39, неизвестный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на сотрудника кафе и, угрожая разбитой бутылкой, требовал деньги из кассы, после чего ушел в расположенную по соседству аптеку, а в дальнейшем скрылся.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
14 мая в 07:30 сотрудниками уголовного розыска у дома 35 по улице Пражской по подозрению в совершении данного преступления задержан 40-летний житель Башкортостана.
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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