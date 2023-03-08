Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, сегодня около 14 часов 30 минут благополучно завершена спасательная операция в Финском заливе. С дрейфующих льдин спасены 83 человека.

Ранее сообщалось, что около 09 часов 45 минут в экстренные службы поступил сигнал о происшествии возле Шепелевского маяка в Финском заливе. От берега откололись две льдины с полсотней любителей зимнего лова. На помощь были направлены подразделения отряда "Красная Горка", ГИМС на суднах на воздушной подушке, в воздух был поднят вертолет Ми-8 МЧС России.

В экстренных службах напоминают об опасности выхода на весенний лед и настоятельно рекомендуют рыбака воздержаться от приключений. За нарушение запрета предусмотрены штрафы.