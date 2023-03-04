В Ленобласти в горящей бытовке погибли два человека

Вчера ранним утром около 04 часов 10 минут в деревне Сорокино на участке № 10 после тушения металлического вагона-бытовки были обнаружены обгоревшие тела 32-летнего жителя города Волхова и 33-летнего петербуржца. Рядом стоял автомобиль SsangYong погибшего петербуржца, в котором находился раздетый 30-летний гражданин Белоруссии.

Иностранец рассказал, что волховчанин вывел его из горящей бытовки, после чего бросился в огонь за вторым мужчиной. Увы, оба не вышли.

Чтобы не замерзнуть, белорус разбил стекло иномарки и спрятался внутри. При этом он получил резаные раны.