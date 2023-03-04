ента новостей

13:44
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки. Есть пострадавший
13:27
В Петербурге обсудили новую редакцию закона о занятости
13:21
В Ленобласти электричка насмерть сбила пешехода
13:15
В Ленобласти в горящей бытовке погибли два человека
13:03
В Петербурге 15-летняя девочка погибла при падении с 6-го этажа
12:53
В Петроградском районе обокрали Крестовоздвиженский храм
12:41
Во Всеволожске пьяный мужчина на детской площадке таскал мальчика за капюшон
12:34
В Петербурге мужчина погиб под колесами мусоровоза
12:30
В Петербурге мужчина в аптеке отобрал у женщины мобильный телефон и скрылся
12:25
В Петербурге двое мужчин напали на подростка. Брызнули в глаза из балончика и выстрелили из ракетницы
12:21
В Петербурге будут судить организоторов канала незаконной миграции
10:01
Каковы трудовые права беременных?
09:36
Оформить пособие можно будет проще
09:08
Сколько собрали налогов?
00:48
Крупная победа над минским «Динамо» во втором матче позволила СКА сравнять счёт в серии плей-офф
18:26
В Ленобласти наградили лучших работников региона
18:13
Петербургский НИИ ЛОР принял на лечение первую группу луганских детей
17:57
В Ленобласти образ детей, родившихся в блокадном Ленинграде, увековечат в скульптуре
17:55
Общественник Колос потребовал от СК РФ и ФСБ заняться ситуацией с назначением родственницы Порошенко директором «Манежа»
16:27
В Петербурге подвели итоги работы налоговых органов за прошедший год
16:06
В Ленобласти столкнулись легковушка и микроавтобус. Есть пострадавший
15:32
В Петербурге будут судить лже-сотрудники нефтяной компании
15:17
В Петербург поступила новая партия вакцины от COVID-19
15:07
В Петербурге запустят горячую линию и чат-бот в Telegram по качеству школьного питания
15:03
Внедрение искусственного интеллекта повысит выручку до 5%
14:56
Внешнее кольцо КАД на развязке с Парашютной улицей полностью перекроют
14:10
В Ленобласти наблюдается рост производства продукции сельского хозяйства
13:55
В Мариинском дворце дискутировали о творчестве и личности А.Н. Толстого
12:28
В Колпинском районе проверили готовность нового отделения 71-й поликлиники
12:16
Житель Ленобласти оговорил себя, признавшись в изнасиловании и беременности падчерицы
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в горящей бытовке погибли два человека

В Ленобласти в горящей бытовке погибли два человека

0
13
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Две жизни унес пожар в Волховском районе Ленинградской области.

Вчера ранним утром около 04 часов 10 минут в деревне Сорокино на участке № 10 после тушения металлического вагона-бытовки были обнаружены обгоревшие тела 32-летнего жителя города Волхова и 33-летнего петербуржца. Рядом стоял автомобиль SsangYong погибшего петербуржца, в котором находился раздетый 30-летний гражданин Белоруссии.

Иностранец рассказал, что волховчанин вывел его из горящей бытовки, после чего бросился в огонь за вторым мужчиной. Увы, оба не вышли.

Чтобы не замерзнуть, белорус разбил стекло иномарки и спрятался внутри. При этом он получил резаные раны.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Волховский район пожар обнаружение трупа
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-10-2022, 09:05
В Ленобласти в сгоревшей бытовке нашли тело мужчины
22-07-2022, 14:49
В Ленобласти сгорели бытовки строителей зернового терминала "Новотранса"
5-01-2023, 10:31
В Ленобласти после пожара обнаружены тела троих погибших
27-11-2022, 11:39
В Ломоносовском районе на пожаре погиб человек
25-03-2022, 10:31
В Ленобласти на пожаре погиб пенсионер
21-02-2018, 10:30
В Ленобласти на пожаре погибли пожилые супруги

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 13:44
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки. Есть пострадавший
0
55
Сегодня, 12:34
В Петербурге мужчина погиб под колесами мусоровоза
0
102
Вчера, 16:06
В Ленобласти столкнулись легковушка и микроавтобус. Есть пострадавший
0
124
Вчера, 12:06
На ЗСД мужчину, стоявшего рядом с припаркованной машиной сбили две иномарки. Мужчина погиб
Наверх