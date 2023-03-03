Житель Ленобласти оговорил себя, признавшись в изнасиловании и беременности падчерицы

Накануне ранним утром около 04 часов 35 минут 36-летний рабочий ИП позвонил в службу 112 и заявил, что изнасиловал дочку знакомой. Прибывшие в поселок полицейские установили, что мужчина сожительствует с 37-летней неработающей женщиной, у которой имеется 16-летняя дочь.

В конце декабря 2022 года девушка сообщила матери, что беременна на сроке 6-7 недель, а ранее, ее изнасиловал знакомый «Максим», в семье которого она работала няней у детей с октября 2022 года. Немаловажно и то, что несовершеннолетняя неоднократно говорила матери о своей симпатии к отчиму.

2 марта ночью во время совместного распития алкоголя женщина устроила любовнику сцену ревности. В ходе конфликта нетрезвый мужчина психанул, схватил трубку и оговорил себя.

Утром девушку доставили в Выборгский родильный дом и обследовали. Информация о половой жизни и тем более беременности не подтвердилась.