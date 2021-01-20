В Ленобласти отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинграсдкой области обратилась 43-летняя жительница деревни Нижние Осельки, которая заявила на 40-летнего мужчину. Женщина сообщила о том, что тот в неустановленное время в неустановленном месте изнасиловал ее дочь.

14-летняя жертва хорошо знакома насильнику: она дочь его гражданской жены, 43-летней жительницы деревни Нижние Осельки.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ. О кавказце известно, что он ранее четырежды судим: за наркотики и кражу. Девочка является «трудным» подростком: «взрослую» жизнь она познала еще в 11-летнем возрасте.