ента новостей

22:30
Элементы штыковой атаки времён Суворова продемонстрировала рота почетного караула ЗВО
19:17
Михаил Романов: «Прорыв блокады Ленинграда – одна из главных дат в отечественной истории ХХ века»
19:14
Арестован и.о. главы Кузьмоловского поселения по делу о взятке
19:06
В Ленобласти отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу
19:01
В Ленобласти задержан мужчина, который угнал автомобиль, а после сжег и сдал в пункт приема металла
15:30
Отзывы о QBF: петербургское представительство – важное представительство бренда
09:53
Кому не дают кредит?
09:28
Малафеев госпитализирован
15:42
Молодежь Петербурга приглашают отметить День студента на катке ночью
15:37
Чиновники передали термосы и шапки в «Ночлежку»
15:35
Студенты скинулись, чтобы купить больнице термометры и пульсоксиметры
11:13
В Петербурге молодой мигрант изнасиловал 15-летнюю девочку
11:04
В Ленобласти пенсионер перевел аферистам полтора миллиона рублей
10:58
В Петербурге водитель-частник ограбил пассажирку
10:22
«Удаленка» повлияла на рынок труда
09:23
Как помочь бездомным животным?
14:48
Профилактика пожаров в многоквартирных домах!
14:21
Первым заместителем "молодежного" Комитета назначена Ксения Посылаева
14:19
В Петербурге аферисты продавали пенсионерам БАДы вместо лекарств
14:15
Выставка «Чжуан Хунъи. Соцветие»
14:07
В Санкт-Петербурге началась вакцинация от коронавируса в Военной академии связи
14:06
Волонтеры передали нуждающимся 131 829 продуктовых наборов
13:50
В Петербурге пациент с ВИЧ сбежал из больницы
13:45
В Пеетрбурге полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в ходе дорожного конфликта
11:32
В Петербурге жители Тверской области стреляли из автомата
10:20
Всеобщая вакцинация началась
10:02
К чему приведет история с Навальным?
01:31
СКА трижды пропустил в Москве от ЦСКА, а забил только раз
09:03
Помощь для отцов
08:40
На лед нельзя
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу

В Ленобласти отчим изнасиловал 14-летнюю падчерицу

0
58
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Уроженец Северного Кавказа задержан во Всеволожском районе по подозрению в изнасиловании малолетней девочки.

Накануне к полицейским Всеволожского района Ленинграсдкой области обратилась 43-летняя жительница деревни Нижние Осельки, которая заявила на 40-летнего мужчину. Женщина сообщила о том, что тот в неустановленное время в неустановленном месте изнасиловал ее дочь.

14-летняя жертва хорошо знакома насильнику: она дочь его гражданской жены, 43-летней жительницы деревни Нижние Осельки.
Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ. О кавказце известно, что он ранее четырежды судим: за наркотики и кражу. Девочка является «трудным» подростком: «взрослую» жизнь она познала еще в 11-летнем возрасте.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район изнасилование
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

13-06-2019, 11:24
В Ленобласти задержан насильник
9-09-2020, 12:23
В Гатчине задержали насильника
15-01-2018, 11:30
В Ленобласти задержан насильник
17-08-2018, 10:43
В Ленобласти мигрант изнасиловал мальчика
1-08-2018, 13:33
В Ленобласти задержали пожилого педофила
14-11-2018, 13:04
В Ленобласти мигрант изнасиловал двух мальчиков

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
239
11-01-2021, 13:32
В Петербурге лихач на иномарке сбил насмерть пешехода
0
1 523
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
1 548
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
2 374
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
Наверх