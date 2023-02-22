Вчера вечером около 18 часов 55 минут возле дома 52/15 на Большом проспекте В.О. 48-летний водитель, за рулем автомобиля "Рендж Ровер", наехал на женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.
Сотрудники полиции проводят проверку. Личность погибшей устанавливается.
На Васильевском острове внедорожник насмерть сбил женщину
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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции устанавливаются детали смертельного ДТП на Большом проспекте Васильевского острова
Вчера вечером около 18 часов 55 минут возле дома 52/15 на Большом проспекте В.О. 48-летний водитель, за рулем автомобиля "Рендж Ровер", наехал на женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода.
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