На Васильевском острове внедорожник насмерть сбил женщину

Вчера вечером около 18 часов 55 минут возле дома 52/15 на Большом проспекте В.О. 48-летний водитель, за рулем автомобиля "Рендж Ровер", наехал на женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

Сотрудники полиции проводят проверку. Личность погибшей устанавливается.