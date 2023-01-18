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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга мужчина на иномарке сбил пешеходов на переходе и скрылся

В центре Петербурга мужчина на иномарке сбил пешеходов на переходе и скрылся

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудники ГИБДД задержали водителя, покинувшего место ДТП в Центральном районе Санкт-Петербурга

Сегодня днем около 15 часов 10 минут возле дома 2 по площади Восстания в Пеетрбурге водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», совершил наезд на пешеходов на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Пострадавшие граждане самостоятельно покинули место аварии, однако позже 1 из женщин обратилась в медицинское учреждение.

В 17 часов 50 минут сотрудниками ГИБДД Приморского района на пересечении улиц Долгоозерная и Планерная остановлен указанный автомобиль «Ниссан Альмера» под управлением 42-летнего гражданина.

Нарушитель был доставлен в ГИБДД Центрального района, где в отношении него составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и ст. 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ДТП пострадавший пешеход
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