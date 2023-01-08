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Питерец.ру » Происшествия » Необработанные от наледи улицы Петербурга приводят к травмам пешеходов и ДТП

Необработанные от наледи улицы Петербурга приводят к травмам пешеходов и ДТП

0
62
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Необработанные от наледи улицы Петербурга приводят к травмам пешеходов и ДТП

Воскресенье, 8 января, принесло в Петербург морозы и гололед. Жители отмечают, что коммунальщики снова не справились со своей работой, проведя обработку дорожного покрытия реагентами неравномерно, или же вообще не провели.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов зимой прошлого года заявил, что применять соль и специальные смеси для устранения гололеда в городе не будут, поскольку они наносят вред экологии и здоровью горожан. В результате такого решения травмпункты города заполнили пострадавшие жители, а число ДТП увеличилось в разы.

С наступлением зимнего сезона 2022-2023 года Смольный допустил применение смесей точечно. Однако сразу два громких ДТП, произошедших накануне, заставляют усомниться, что хоть какая-то работа была проведена.

Так, на Выборгском шоссе возле «Медного завода» машина, в которой находилась женщина с двумя детьми, отлетела в кювет и перевернулась. Другой водитель, не справившись с управлением на набережной Фонтанки у Обуховского сквера, пробил ограждение и упал в реку. К счастью, он не пострадал.

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