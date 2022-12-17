На парковке «Меги Дыбенко» избили бейсбольными битами и ударили ножом гражданина Таджикистана

Вчера поздним вечером к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о массовой драке на парковке торгового комплекса "Мега Дыбенко". Очевидцы утверждали, что десять человек избили мужчину бейсбольными битами и ударили ножом, а затем скрылись на территории крытого паркинга.

В больницу с тяжелым ножевым ранением груди увезли 21-летнего гражданина Таджикистана. Известно, что он приехал в Россию на заработки в прошлом году и проживает в Кудрово.

Полиция проводит проверку, обстоятельства случившегося уточняются.