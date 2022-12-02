В Ленобласти "Киа Соул" врезался в "Шевроле Авео" стоявшую после ДТП. Водитель погиб

Вчера около 19 часов вечера на 1-ом километре автотрассы "Сортавала", во Всвеволожском районе Ленинградской области автомобиль "Киа Соул" врезался в автомашину "Шевроле Авео" стоявшую на дороге после ДТП. Под колеса попал владелец "Шевроле". От полученных травм он скончался на месте. Известно, что погибшему было 49 лет, проживал во Всеволожском районе.

По информации 47news, медосвидетельствование показало, что водитель "Киа" был трезвый. В этом году его один раз привлекали к административной ответственности.

Обстоятельства ДТП устанавливают инспекторы ГИБДД.