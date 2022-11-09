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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге 17-летний парень упал в шахту лифта недостроенного дома

В Петербурге 17-летний парень упал в шахту лифта недостроенного дома

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
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Студент упал в шахту лифта недостроенного дома в Кировском районе

Вчера вечером в Детскую больницу №19 имени Раухфуса был доставлен 17-летний учащийся 2-го курса Промышленно-технологического колледжа после падения в шахту лифта недостроенного дома 45 по проспекту Стачек. Молодого человека госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными переломами костей лица, закрытым переломом правого предплечья, закрытым переломом правой большой берцовой кости, ушибом легкого, закрытой травмой грудной клетки, в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кировский район падение с высоты
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