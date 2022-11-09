В Петербурге 17-летний парень упал в шахту лифта недостроенного дома

Вчера вечером в Детскую больницу №19 имени Раухфуса был доставлен 17-летний учащийся 2-го курса Промышленно-технологического колледжа после падения в шахту лифта недостроенного дома 45 по проспекту Стачек. Молодого человека госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными переломами костей лица, закрытым переломом правого предплечья, закрытым переломом правой большой берцовой кости, ушибом легкого, закрытой травмой грудной клетки, в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.