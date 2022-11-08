В Приморском районе 15-летняя девушка выжила после падения с 9-го этажа

Накануне вечером около 17 часов возле дома на Комендантском проспекте обнаружили лежащей 15-летнюю девушку. Она выпала из окна своей квартиры на 9-м этаже.

Девушку доставили в Педиатрический университет с диагнозом: кататравма, травмы черепа, груди, живота с повреждением внутренних органов, перелом позвоночника в грудном отделе, закрытая травма таза, в тяжелом состоянии.

По данным АН «Оперативное прикрытие», школьница состоит на учете у психиатра. Проживает в отдельной однокомнатной квартире с 40-летней матерью, 64-летней бабушкой и 37-летним дядей.