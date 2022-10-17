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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных

В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных

0
39
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Маршрутка подбила машину пожарных на перекрестке в Тихвине

Вчнра вечером около 17 часов на перекрестке улиц Карла Маркса и Бойцов 4-й Армии в городе Тихвин маршрутка столкнулась с автомобилем 61-й пожарной части. Судя по видео ДТП, опубликованному в соцсетях, автомашина экстренных служб завершала проезд по перекрестку с включенным спецсигналом.

По информации 47news, в ДТП попал автобус "ПАЗ" 157-го маршрута, выполнявший рейс "Новинка - Тихвин". Травмы в ДТП получили двое пассажиров, в том числе 13-летняя девочка. С ушибом глаза ее доставили в больницу, после обследования ребенок отправлен лечиться амбулаторно.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняют инспекторы ГИБДД.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район ДТП видео
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