Задержан начальник Центра военно-врачебной экспертизы Горвоенкомата

Задержан начальник Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Санкт-Петербурга Владимир Килимчук.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», на даче 56-летнего главврача Горвоенкомата в СНТ «Гранит» во Всеволожском районе Ленинградской области при обыске обнаружили один миллион рублей наличными. Обыски продолжаться и на его рабочем месте..

На Килимчука оперативники вышли после вскрытия фактов взяточничества во Фрунзенском РВК Петербурга: за деньги призывникам оформляли липовые болезни, дающие право на отсрочку или освобождение от службы.