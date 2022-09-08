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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге таксист избил пассажира

В Петербурге таксист избил пассажира

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Опубликовал: Anton78
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Задержан таксист, избивший пьяного пассажира во время ссоры

6 сентября около 00 часа 10 минут к полицейским Красносельского района Петербурга, из лечебного учреждения, поступила телефонограмма, о госпитализации 32-летнего мужчины с тяжелыми травмами.  

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе расследования правоохранителями установлено, что инцидент произошел днем 3 сентября. Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения ехал на такси домой. В районе перекрестка Петергофского шоссе и улицы Десантников у него возник конфликт с таксистом, в ходе которого аппонетны перешли в рукопашную. Таксист избил пассажира, высадил из салона и уехал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий возле дома 188 по улице Коммунаров полицейские задержали подозреваемого, 32-летнего индивидуального предпринимателя.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район телесные повреждения такси
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