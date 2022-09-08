В Петербурге таксист избил пассажира

6 сентября около 00 часа 10 минут к полицейским Красносельского района Петербурга, из лечебного учреждения, поступила телефонограмма, о госпитализации 32-летнего мужчины с тяжелыми травмами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе расследования правоохранителями установлено, что инцидент произошел днем 3 сентября. Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения ехал на такси домой. В районе перекрестка Петергофского шоссе и улицы Десантников у него возник конфликт с таксистом, в ходе которого аппонетны перешли в рукопашную. Таксист избил пассажира, высадил из салона и уехал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий возле дома 188 по улице Коммунаров полицейские задержали подозреваемого, 32-летнего индивидуального предпринимателя.