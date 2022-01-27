В Ленобласти задержали разбойника, ограбившего пенсионерку

В минувший вторник около полуночи в городе Кириши, Ленинградской области был задержан 33-летний местный житель. При нем полицейские нашли часть вещей, похищенных у 64-летней пенсионерки.

В прошлом подозреваемый несколько раз привлекался за кражи, а также угрозу убийством и половое сношение с подростком. Последний раз в поле зрения правоохранителей он попадал в июле 2021 году по делу о краже.

Нападение на пенсионерку было совершено около восьми вечера 14 января. Со слов пострадавшей, злодей ударил ее в грудь, поднес нож к горлу и отобрал сумку, в которой лежали четыре тысячи рублей, документы, пара мобильных телефонов, золотая цепочка с крестиком и иконка с изображением Девы Марии и Иисуса Христа. После нападения было возбуждено уголовное дело по статье "разбой".