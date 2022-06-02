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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге двое приезжих с Северного Кавказа снимали интим с малолетками на телефон

В Петербурге двое приезжих с Северного Кавказа снимали интим с малолетками на телефон

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Кировском районе Петербурга два вора снимали интим с малолетками на телефон

Вчера утром около 11 часов на улице Зайцева нарядом полиции был задержан за потребление наркотических веществ 24-летний приезжий, неработающий уроженц Дагестана. Вместе с ним находилась 14-летняя девочка, которая в патрульной машине рассказала сотрудникам полиции, что ее и подружку-ровесницу в ночь на 1 июня в квартире дома на улице Васи Алексеева и в неком подвале задержанный и его 26-летний земляк использовали в сексуальном смысле. При этом половой акт фиксировался на сотовый телефон.

Вторую девочку нашли через полчаса на улице Зайцева. Она была под воздействием наркотиков. Ее отправили в детскую больницу, в крови ребенка нашли психостимулятор и алкоголь.

Задержанного доставили в  отдел полиции, его сообщника разыскивают. Предварительно установлено, что половой акт и иные действия сексуального характера были совершены по обоюдному согласию, при этом несовершеннолетние ввели в заблуждение мужчин: скрыли свой фактический возраст, сказав, что они достигли 18-летнего возраста.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
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