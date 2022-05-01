В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика

Вчера в больницу им. Раухфуса от дома 8 по проспекту Косыгина, в Красногвардейском районе Петрбурга доставили 14-летнего жителя послка Янино-1, ученика янинской школы. У пострадавшего диагностировали несколько переломов, которые он получил в результате дорожного происшествия.

По предварительной информации, на мальчика совершил наезд 21-летний водитель автомобиля "Хендай Солярис". ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода. Подросток, по предварительным данным, перебегал дорогу.

Проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.