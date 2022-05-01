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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика

В Петербурге иномарка сбила 14-летнего мальчика

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Опубликовал: Anton78
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Ученик из Ленинградской области пострадал в дорожной аварии в Петербурге

Вчера в больницу им. Раухфуса от дома 8 по проспекту Косыгина, в Красногвардейском районе Петрбурга доставили 14-летнего жителя послка Янино-1, ученика янинской школы. У пострадавшего диагностировали несколько переломов, которые он получил в результате дорожного происшествия.

По предварительной информации, на мальчика совершил наезд 21-летний водитель автомобиля "Хендай Солярис". ДТП произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода. Подросток, по предварительным данным, перебегал дорогу.

Проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Красногвардейский район ДТП пострадавший пешеход дети
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