В Петербурге уголовное дела о смертельном ДТП на КАД направлено в суд

Следователи ГУ МВД России завершили расследование уголовного дела о смертельной аварии, произошедшей в марте 2021 года на Кольцевой автодороге.

6 марта 2021 года 45-летний петербуржец, занимающийся частным извозом на автомобиле своей жены «Форд Фьюжн», через агрегатор такси принял заказ. Забрав около 12:30 от дома 56 по Красносельскому шоссе мать с 8-летним сыном, таксист повез их в поликлинику в Московский район. Маршрут водитель выбрал через Кольцевую автодорогу. На отрезке КАД между Пулковским и Таллиннским шоссе у автомобиля «пробило» левое переднее колесо. По версии следствия, водитель иномарки вместо того, чтобы снизив скорость, выехать за пределы проезжей части, остановился в своей полосе, не включил аварийную сигнализацию, не выставил аварийный знак. Спустя полминуты сзади в «Форд» врезался автомобиль «Тойота VENZA AWD», водитель которого попросту не успел среагировать на стоящий в скоростной полосе автомобиль. В результате удара 8-летний мальчик, который ехал с матерью на заднем сиденье без детского кресла получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте аварии.

При первоначальном осмотре места ДТП сотрудники дорожной полиции выявили семь нарушений ПДД, допущенных таксистом. Кроме того, оказалось, что «таксовать» он не имел права ввиду отсутствия соответствующей лицензии. В результате доследственной проверки следователи ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела были допрошены участники и свидетели ДТП, проведены очные ставки, проведены два следственных эксперимента, четыре автотехнические и одна медицинская судебные экспертизы.

По результатам расследования в конце февраля 2022 года водителю «Форда» было предъявлено обвинение. После ознакомления с обвинительным заключением материалы уголовного дела направлены в федеральный районный суд Красносельского района г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.