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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге обокрали цветочный магазин.

В Петербурге обокрали цветочный магазин.

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Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Приморском районе Петербурга обокрали цветочный магазин.

Сегодня под утро, около 03 часов 24 минут сработала сигнализация в магазине «Цветы», расположенном в доме 51 по набережной Черной речки. Прибывший в 4 часа 00 минут наряд частного охранного предприятия обнаружил, что входная пластиковая дверь взломана.

По словам сотрудника магазина, из-под стойки под кассой пропали деньги в сумме 12 500 рублей. Видеокамера зафиксировала мужчину в маске 25-30 лет, в черной одежде и толстовке с капюшоном.

Владелец магазина, индивидуальный предприниматель, сообщил, что напишет заявление не раньше 15 апреля, когда вернутся из Черногории.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Приморский район кража
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