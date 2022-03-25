В Петербурге обокрали цветочный магазин.

Сегодня под утро, около 03 часов 24 минут сработала сигнализация в магазине «Цветы», расположенном в доме 51 по набережной Черной речки. Прибывший в 4 часа 00 минут наряд частного охранного предприятия обнаружил, что входная пластиковая дверь взломана.

По словам сотрудника магазина, из-под стойки под кассой пропали деньги в сумме 12 500 рублей. Видеокамера зафиксировала мужчину в маске 25-30 лет, в черной одежде и толстовке с капюшоном.

Владелец магазина, индивидуальный предприниматель, сообщил, что напишет заявление не раньше 15 апреля, когда вернутся из Черногории.