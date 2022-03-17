В Центральном районе в результате ДТП погиб пешеход

Накануне вечером около 20 часов возле дома 4 по Звенигородской улице 30-летний уроженец одной из среднеазиатских стран, управляя автомашиной «Шевроле Лачетти», сбил 21-летнего жителя Кемеровской области, переходившего дорогу в зоне нерегулируемого перехода, после чего проехал до пересечения улиц и остановился.

Потерпевший от полученных многочисленных травм скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

30-летний иностранец задержан на основании статьи 91 УПК РФ.