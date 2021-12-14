В центре Петербурга на женщину упала сосулька

Вчера днем, около 13 часов 30 минут в экстренную службу «112» поступило сообщение о человеке, лежащем на земле у дома № 73 по набережной реки Мойки, в Адмиралтейском районе Петербурга. Бригада скорой помощи доставила женщину в Мариинскую больницу. Пострадавшая в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшей открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа.

Прибывший на место происшествия участковый установил, что в 13 часов 15 минут на 33-летнюю жительницу Кирочной улицы с крыши дома упала сосулька.

По данному факту возбуждено уголовное дело.