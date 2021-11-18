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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти одинокая блокадница погибла в лифте

В Ленобласти одинокая блокадница погибла в лифте

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Опубликовал: Anton78
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В лифте пансионата под Сертолово погибла одинокая блокадница

В ночь с 16 на 17 ноября в частном пансионате для пожилых людей "Зеленый квартал" во Всеволожском районе Ленобласти произошла произошла трагедия. 51-летняя сиделка установила кресло-каталку с подопечной на платформе лифта без ограждения и, нажав на кнопку, отправила на второй этаж. Во время подъема кресло перевернулось, голова престарелой женщины оказалась зажата между шахтой и платформой. От полученных травм 96-летняя петербурженка скончалась на месте происшествия.

Погибшая была родом из ныне не существующей деревни Алефтейково Гатчинского района Ленобласти, но больше 40 лет прожила в однокомнатной квартире на аллее Котельникова в Санкт-Петербурге. Ее имя можно найти в Книге памяти России в списке жителей блокадного Ленинграда. 

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".  Директор пансионата и сиделка задержаны на двое суток, следствие готовится предъявить им обвинение и ходатайствовать в суде о заключении под стражу.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пенсионеры
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