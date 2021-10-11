В Ленобласти похитили беременную женщину

2 октября к полицейским Гатчинского района Ленинградской области с заявлением обратился 46-летний бизнесмен, проживающий в деревне Большие Колпаны. Мужчина сообщил об исчезновении своей 35-летней сожительницы, находящейся на 5-м месяце беременности. В заявлении мужчина сообщил, что его сожительница предположительно уехала в неизвестном направлении на своем автомобиле БМВ в ночь на 2 октября, а на следующий день около 18 часов ему на мессенджер с ее телефона поступило сообщение с требованием подготовить 10 миллионов рублей. Чуть позднее автомобиль женщины был обнаружен заявителем на соседней улице в деревне Большие Колпаны.

К розыску пропавшей были привлечены оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России. Все это время родственникам женщины поступали сообщения с требованием выкупа. Под контролем сотрудников уголовного розыска было принято решение провести операцию по передаче денег. Правда вместо настоящих купюр была подготовлена «кукла» из билетов «Банка приколов». На встречу с вымогателем пошла мать пропавшей женщины.

Сложность полицейской операции заключалась в том, что на встречу мог прийти не сам преступник, а лишь посредник-курьер, и его задержание ставило под угрозу жизнь пропавшей женщины. Несколько раз поменяв место встречи, злоумышленник остановился на станции метро «Политехническая»: во дворе соседнего дома на скамейке должна была состояться передача денег. Мать пропавшей пришла в указанное место, спустя некоторое время подъехал мужчина на велосипеде, схватил пакет с выкупом и уехал. Со всей осторожностью оперативниками было организовано скрытое наблюдение за курьером. В соседнем квартале он пересел в автомобиль «Волга» и стал пересчитывать полученные деньги. К этому моменту сыщики уже поняли, что никакого посредника нет, а курьер и есть предполагаемый злоумышленник. Он был задержан, сразу же полицейские получили адрес местонахождения пропавшей женщины – город Мурино, улица Авиаторов Балтики, дом 9.

Пропавшая женщина была заперта в квартире, которую снимал злоумышленник. Сотрудники полиции освободили женщину из плена. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. По предварительным данным, задержанный 51-летний уроженец Альметьевска, пошел на преступление якобы из-за неких долговых обязательств.

По данным пресс-службы Следственного комитета по Ленобласти, после исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст.91 УПК РФ. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что похитил потерпевшую из-за денежного долга ее сожителя. По данным следствия, подозреваемый перевёз женщину в квартиру, расположенную во Всеволожском районе, где она пробыла до 10 октября 2021 года.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (Похищение человека).

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.