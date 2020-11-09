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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в палатке обнаружили мертвого туриста

В Ленобласти в палатке обнаружили мертвого туриста

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
Уехавшего на отдых в палатке петербуржца нашли убитым в лесу. Иномарка погибшего пропала.

Утром минувшего четверга 54-летний неработающий мужчина уехал на автомобиле Chevrolet Rezzo из дома на Васильевском острове Петербурга. С собой он взял палатку, и сказал, что будет отдыхать в лесу у поселка Ягодное, Приозерского района Ленинградской области.
Вечером 6 ноября петербуржец звонил жене, после чего на связь больше не выходил.
7 ноября около 16 часов во время поисково-спасательных работ сотрудниками МЧС в 2,5 км от поселка Ягодное труп мужчины нашли в лесном массиве, в палатке. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Предположительно, петербуржца убили во сне: он был в футболке и трусах. Иномарка на месте происшествия отсутствовала.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство).
7 ноября погибший должен был встретить свой очередной день рождения.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Приозерский район обнаружение трупа убийство
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