В Ленобласти в палатке обнаружили мертвого туриста

Утром минувшего четверга 54-летний неработающий мужчина уехал на автомобиле Chevrolet Rezzo из дома на Васильевском острове Петербурга. С собой он взял палатку, и сказал, что будет отдыхать в лесу у поселка Ягодное, Приозерского района Ленинградской области.

Вечером 6 ноября петербуржец звонил жене, после чего на связь больше не выходил.

7 ноября около 16 часов во время поисково-спасательных работ сотрудниками МЧС в 2,5 км от поселка Ягодное труп мужчины нашли в лесном массиве, в палатке. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Предположительно, петербуржца убили во сне: он был в футболке и трусах. Иномарка на месте происшествия отсутствовала.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство).

7 ноября погибший должен был встретить свой очередной день рождения.