ента новостей

13:39
Художник Покрас Лампас открывает мастерскую в Вавилов Лофте
13:35
В Ленобласти разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксирного состава
13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
12:40
На севере Петербурга иномарка сбила 10-летнюю девочку
12:33
В Ломоносове два кавказца изнасиловали девушку
12:26
В Петербурге полицейские приняли участие в благотворительной акции "В гостях у дяди Степы"
11:20
Что с новыми обязанностями застройщиков?
10:53
Откуда же взялся коронавирус?
09:43
Ограничения снимать не будут
21:17
ЦИК обратился в суд: у девятерых кандидатов от «Яблока» нашли нарушения, среди них – петербуржец Добыш
19:20
Фестиваль «Русь средневековая»
14:16
Росгвардейцы проверили безопасность более 11 тыс. образовательных учреждений СЗФО
11:02
В Петербурге нарушителя на каршеринге задерживали со стрельбой
10:48
В Петербурге росгвардейцы отработали обезвреживание взрывных устройств на объектах транспорта
10:42
К Булановой относятся положительно
09:58
Сходи в баню – и все пройдет?
09:33
Не забывайте про грипп
19:27
На КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
11:40
На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения
10:15
Они предпочитают сменить имя
09:44
Хотел просмотров, а нарвался на суд
09:16
Политолог раскритиковал Шойгу
18:25
Гол Азмуна помог «Зениту» победить ЦСКА
12:03
В Петербурге на вантовом мосту перекроют две полосы движения
11:14
Что со штрафами от ГАТИ?
09:52
Политологи о влиянии соцсетей
09:22
Для чего власти раздают деньги?
22:54
ЗаКС попытался отозвать Марину Жданову из Горизбиркома, но не смог
20:08
В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ломоносове два кавказца изнасиловали девушку

В Ломоносове два кавказца изнасиловали девушку

0
45
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Два кавказца изнасиловали лицеистку в Ломоносове. Полиция ловит «Магу» и «Адама» на «Тойоте».

Вчера к полицейским города Ломоносов обратилась 18-летняя девушка, которая заявила о том, что 30 августа в период с 3 часов ночи до 11 часов утра в квартире на Ораниенбаумском проспекте малознакомые лица кавказкой национальности по именам «Мага» и «Адам» изнасиловали её.

В ходе проводимой проверки было установлено, что в квартире проживает 27-летний выходец с Северного Кавказа. У него в гостях находилась учащаяся лицея и двое земляков. Один из них, 28-летний Мамед К. («Мага») и некий «Адам», личность которого в настоящее время устанавливается, распивали спиртные напитки, после чего «Мага» и «Адам» изнасиловали девушку.

Подозреваемые передвигаются на автомобиле «Тойота Камри». Автомобиль объявлен в розыск.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Петродворцовый район изнасилование
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

10-04-2019, 12:30
В Ленобласти изнасиловали cтудентку
20-01-2018, 15:19
В Ленобласти изнасиловали школьницу
1-10-2019, 09:43
В Кировском районе двое мигрантов изнасиловали молодую девушку
10-11-2020, 11:18
В Шушарах избили и изнасиловали пожилую женщину
17-10-2019, 15:25
В Невском районе двое мужчин изнасиловали студента из Болгарии
18-11-2019, 10:42
На севере Петербурга изнасиловали воспитанницу детского дома

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
50
Сегодня, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
43
Сегодня, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
0
44
Сегодня, 12:40
На севере Петербурга иномарка сбила 10-летнюю девочку
0
240
26-08-2021, 20:08
В Ленобласти в лобовом столкновении погиб водитель
Наверх