В Ломоносове два кавказца изнасиловали девушку

Вчера к полицейским города Ломоносов обратилась 18-летняя девушка, которая заявила о том, что 30 августа в период с 3 часов ночи до 11 часов утра в квартире на Ораниенбаумском проспекте малознакомые лица кавказкой национальности по именам «Мага» и «Адам» изнасиловали её.

В ходе проводимой проверки было установлено, что в квартире проживает 27-летний выходец с Северного Кавказа. У него в гостях находилась учащаяся лицея и двое земляков. Один из них, 28-летний Мамед К. («Мага») и некий «Адам», личность которого в настоящее время устанавливается, распивали спиртные напитки, после чего «Мага» и «Адам» изнасиловали девушку.

Подозреваемые передвигаются на автомобиле «Тойота Камри». Автомобиль объявлен в розыск.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.