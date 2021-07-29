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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки

В Петербурге пенсионерка погибла под колесами иномарки

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Опубликовал: Anton78
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В Московском районе Петербурга пенсионерка из Курска погибла под колесами иномарки

Вчера утром, около 9 часов 47 минут возле дома 12 по улице Ленсовета, в Московском районе Петербурга 21-летний молодой человек управляя автомашиной «Форда Фокус» двигался по улице Ленсовета от улицы Гастелло в сторону Авиационной улицы, совершил наезд на пожилую женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате произошедшего ДТП 65-летняя жительница города Курска от полученных травм скончалась на месте.

По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой правохранительными органами будет принято процессуальное решение.  

Все по теме: Московский район ДТП пенсионеры
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