В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде

Как сообщила пресс-служба Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, вчера, 8 июля, на перегоне Орехово-Сосново, в Приозерском районе ленинградской области на железнодорожном переезде вблизи станции Орехово автомашина ВАЗ 2115, в котором находилось трое мужчин, выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В это время по путям следовал подвижной состав, который совершил наезд на автомобиль.

В результате все трое скончались на месте происшествия. Железнодорожный переезд шлагбаумами не оборудован.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).