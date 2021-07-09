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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде

В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде

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51
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
szsut.sledcom.ru
В Ленобласти проводится проверка по факту ДТП на железнодорожном переезде вблизи станции Орехово.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, вчера, 8 июля, на перегоне Орехово-Сосново, в Приозерском районе ленинградской области на железнодорожном переезде вблизи станции Орехово автомашина ВАЗ 2115, в котором находилось трое мужчин, выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В это время по путям следовал подвижной состав, который совершил наезд на автомобиль.

В результате все трое скончались на месте происшествия. Железнодорожный переезд шлагбаумами не оборудован.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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