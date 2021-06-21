В центре Петербурга задержали «карманника», обокравшего студента-иностранца

В минувший четверг к полицейским обратился 27-летний студент-медик, приехавший в нашу страну черпать знания из Южной Америки, который сообщил о том, что, когда он возвращался домой после просмотра футбола, стал жертвой карманника, который в вестибюле станции метро «Гостиный двор» вытащил у него телефон стоимостью 22 тысячи рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

А в минувшую пятницу у дома 23 по Владимирскому проспекту, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники был задержан злоумышленник. Им оказался 25-летний мигрант из Средней Азии, подрабатывающий грузчиком. Подозреваемого заключили под стражу. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.