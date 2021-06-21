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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга задержали «карманника», обокравшего студента-иностранца

В центре Петербурга задержали «карманника», обокравшего студента-иностранца

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Опубликовал: Anton78
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Мигрант-грузчик вытащил в метро телефон у студента-ординатора, возвращавшегося домой после футбола

В минувший четверг к полицейским обратился 27-летний студент-медик, приехавший в нашу страну черпать знания из Южной Америки, который сообщил о том, что, когда он возвращался домой после просмотра футбола, стал жертвой карманника, который в вестибюле станции метро «Гостиный двор» вытащил у него телефон стоимостью 22 тысячи рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

А в минувшую пятницу у дома 23 по Владимирскому проспекту, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники был задержан злоумышленник. Им оказался 25-летний мигрант из Средней Азии, подрабатывающий грузчиком. Подозреваемого заключили под стражу. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Центральный район кража карманники мигранты
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